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Корретха: не знаю, осознаёт ли Гауфф, насколько она важна для тенниса

Корретха: не знаю, осознаёт ли Гауфф, насколько она важна для тенниса
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Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха прокомментировал победу американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Не знаю, осознаёт ли Кори, насколько она важна для спорта, для тенниса. Она молода, она наслаждается своим взлётом. Кори воспитанная, хорошо образованная и может там много дать этому спорту, и не только ему, но и жизни в целом. Думаю, нам следует смотреть на Гауфф как на пример.

В её игре присутствует мысль, она умело использует свои сильные стороны. Это отличный пример для молодых теннисисток, которым иногда кажется, что они недостаточно высокие, что они бьют недостаточно сильно и из-за этого не могут выигрывать матчи», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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