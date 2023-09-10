Селиваненко: Медведев и Джокович показали лучший теннис. Финал US Open непредсказуем

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в финале US Open — 2023. Центральный матч дня поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск, после женского парного финала.
«Любой финал турнира «Большого шлема» всегда одно из главных событий в теннисе. До финала добираются те, кто проходит длинный путь через все испытания. И Медведев, и Джокович объективно показали здесь лучший теннис — как всегда умный и комбинационный. Финал непредсказуем, всегда независимо от всех предыдущих титулов тут накладывается фактор волнения. Уже совсем скоро увидим всё на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 сентября 2023
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:10
-
13:08
-
12:57
-
12:18
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:28
-
11:20
-
11:07
-
11:00
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:23
-
10:17
-
10:11
-
09:58
-
09:57
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
08:30
-
06:04
-
04:57
-
04:09
-
03:59