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Селиваненко: Медведев и Джокович показали лучший теннис. Финал US Open непредсказуем

Селиваненко: Медведев и Джокович показали лучший теннис. Финал US Open непредсказуем
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в финале US Open — 2023. Центральный матч дня поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск, после женского парного финала.

«Любой финал турнира «Большого шлема» всегда одно из главных событий в теннисе. До финала добираются те, кто проходит длинный путь через все испытания. И Медведев, и Джокович объективно показали здесь лучший теннис — как всегда умный и комбинационный. Финал непредсказуем, всегда независимо от всех предыдущих титулов тут накладывается фактор волнения. Уже совсем скоро увидим всё на корте», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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