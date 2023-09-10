Азаренко поздравила Гауфф с победой на Открытом чемпионате США
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила 19-летнюю американку Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате США. Вчера, 9 сентября, Гауфф в трёх сетах обыграла действующую вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко и выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема».
«Вау, Кори! Что за момент! Поздравляю! Эта победа полностью заслуженна. Наслаждайся каждым её моментом», — написала теннисистка в социальной сети.
Напомним, всего за месяц Кори Гауфф выиграла первые в карьере турниры категории WTA-500 (в Вашингтоне) и WTA-1000 (в Цинциннати), а также стала чемпионкой первого «Шлема». Благодаря этим победам спортсменка впервые станет третьей ракеткой мира. Ранее лучшей позицией Гауфф в рейтинге WTA было четвёртое место.
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