Камельзон: Медведев снёс Алькараса, он навяжет Джоковичу серьёзную борьбу

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон поделился мнением о том, почему 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Сербии Новака Джоковича нельзя считать абсолютным фаворитом финала Открытого чемпионата США, где теннисисту предстоит встретиться с третьей ракеткой мира из России Даниилом Медведевым.

«Все якобы эксперты и специалисты, которые уже отдали титул Джоковичу — не разбираются в теннисе! Я всю жизнь играл и смотрел эту игру, у меня другое понимание. Нас ждёт большая игра. Финал всегда непредсказуемый, это особенный матч. Оба теннисиста шикарно прошли весь турнир. У них не было особых проблем.

Но Медведев выбил с «Большого шлема» первую ракетку мира. Он просто снёс Алькараса, даже не заметив его на своём пути. Как после такого великолепного матча можно называть фаворитом Новака? Не стоит называть Джоковича чемпионом раньше времени. Медведев навяжет очень серьёзную борьбу.

Даня находится в превосходной форме. Уверен, что он доставит Новаку большие проблемы. Шансы ровно 50 на 50! Очень надеюсь и верю в победу Даниила», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Финал US Open, где за победу поборются Даниил Медведев и Новак Джокович, состоится сегодня, 10 сентября. Начало матча — не ранее 23:00 по московскому времени.