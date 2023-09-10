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«Ты сияешь ярче, чем когда-либо». Федерер поздравил Гауфф с победой на US Open

«Ты сияешь ярче, чем когда-либо». Федерер поздравил Гауфф с победой на US Open
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, победитель 20-ти турниров «Большого шлема», поздравил 19-летнюю американку Кори Гауфф с победой на Открытом чемпионате США. Вчера, 9 сентября, спортсменка в трёх сетах обыграла в финале турнира действующую вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

«Вдохновляющая победа, Кори. Я уже долгие годы слежу за твоей игрой. Здорово увидеть, что такая упорная работа и страсть вознаграждаются. Ты сияешь ярче, чем когда-либо», — написал Федерер в социальной сети, опубликовав совместные фотографии со спортсменкой.

Фото: Социальные сети Роджера Федерера

Фото: Социальные сети Роджера Федерера

Почти мгновенно Кори Гауфф поблагодарила Федерера в комментариях.

Напомним, американка является клиенткой спортивного агентства Team8, основанного Роджером Федерером, с 2017 года. Тогда 13-летняя Гауфф впервые вышла в финал юниорского US Open.

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