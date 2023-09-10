Медведев — Джокович: текстовая трансляция мужского финала Открытого чемпионата США

Сегодня, 10 сентября, состоится финальный матч Открытого чемпионата США — 2023, в котором за победу на турнире поборется российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Его соперником будет 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Встреча спортсменов поставлена вторым запуском на Стадионе Артура Эша и начнётся не раньше 23:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Новака Джоковича за победу на US Open.
В последних десяти встречах между теннисистами преимущество у Новака Джоковича, однако совсем небольшое — 6-4. Отметим, что в этом году сербский спортсмен проиграл только один матч на харде — как раз Даниилу Медведеву, в полуфинале турнира в Дубае.
- 10 сентября 2023
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