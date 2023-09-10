Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Джокович: текстовая трансляция мужского финала Открытого чемпионата США

Медведев — Джокович: текстовая трансляция мужского финала Открытого чемпионата США
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, состоится финальный матч Открытого чемпионата США — 2023, в котором за победу на турнире поборется российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Его соперником будет 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Встреча спортсменов поставлена вторым запуском на Стадионе Артура Эша и начнётся не раньше 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Новака Джоковича за победу на US Open.

В последних десяти встречах между теннисистами преимущество у Новака Джоковича, однако совсем небольшое — 6-4. Отметим, что в этом году сербский спортсмен проиграл только один матч на харде — как раз Даниилу Медведеву, в полуфинале турнира в Дубае.

US Open (м). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android