«Есть многое, чем можно гордиться». Азаренко — Соболенко после US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила свою соотечественницу, действующую вторую ракетку мира Арину Соболенко с выступлением на Открытом чемпионате США. На US Open спортсменка дошла до финала, где в трёх сетах проиграла американке Кори Гауфф.
Также по ходу турнира стало известно, что в понедельник, 11 сентября, Арина Соболенко впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как чемпионка US Open в 2022 году и действующая первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек проиграла в четвёртом круге турнира.
«Поздравляю Арину с финалом и достижением вершины нашего спорта. Есть многое, чем можно гордиться», — написала Азаренко в социальной сети.
Напомним, для Соболенко финал US Open стал вторым в сезоне финалом турнира «Большого шлема». При этом белоруска выходила в полуфиналы на всех четырёх «Шлемах» в 2023 году.
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