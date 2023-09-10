Бибер, Тимберлейк, Бейли и другие знаменитости поздравили Гауфф с победой на US Open

В субботу, 9 сентября, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема», став чемпионкой домашнего Открытого чемпионата США. С победой спортсменку поздравили многие знаменитости, среди которых певцы Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк, актриса Холли Бейли и телеведущая Эллен Дедженерес.
Бибер опубликовал в социальных сетях историю с фотографией Кори Гауфф, а его жена, модель Хейли Бибер, добавила комментарий: «Да! Это невероятно!» Актёр Уилл Смит, обладатель «Оскара», написал в социальных сетях: «Кори — великая».
Актриса Холли Бейли, известная по главной роли в фильме «Русалочка», выложила фото Гауфф в своём аккаунте. Так же поступил музыкант Джастин Тимберлейк. Телеведущая Эллен Дедженерес написала в своих социальных сетях: «Вперёд, Кори, вперёд!»
Также на результаты матча отреагировали, поздравив Кори Гауфф с победой, модель Кара Делевинь, баскетболисты Джимми Батлер и Леброн Джеймс.
- 10 сентября 2023
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