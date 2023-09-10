Бернард Томич прервал молчание после видео с избиением

Бывшая 17-я ракетка мира австралийский теннисист Бернард Томич прокомментировал появившееся несколько дней назад в Сети видео с его избиением. Напомним, на видео, распространившемся в Сети, двое неизвестных наносят Томичу удары возле тату-салона в городе Голд-Кост. На видео заметно, как Томич пытается защититься от ударов руками и ногами.

В социальной сети Томич обратился к подписчикам, сказав, что настало время рассказать о видео, которое распространяется. «Это так забавно, потому что это произошло где-то пять или шесть лет назад, поэтому я понятия не имею, почему всё это происходит сейчас", — цитирует Томича Daily Mail.

Сейчас австралиец занимает 292-е место в рейтинге ATP и пытается вернуть утраченные позиции после падения до 825-го места.