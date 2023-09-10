Звонарёва и Зигемунд потерпели поражение в финале женского парного разряда US Open

Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду, немка Лаура Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США. В напряжённой борьбе спортсменки в двух сетах проиграли дуэту Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Звонарёва и Зигемунд реализовали один брейк-пойнт из девяти и допустили пять двойных ошибок. На счету Дабровски и Рутлиффтри реализованных брейк-пойнта из семи, две подачи навылет и две двойные ошибки.

Для пары Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф это первая совместная победа на турнирах в женском парном разряде. Спортсменки стали играть в дуэте только в прошлом месяце.