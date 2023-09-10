Звонарёва и Зигемунд потерпели поражение в финале женского парного разряда US Open
Поделиться
Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду, немка Лаура Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США. В напряжённой борьбе спортсменки в двух сетах проиграли дуэту Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 3:6.
Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Звонарёва и Зигемунд реализовали один брейк-пойнт из девяти и допустили пять двойных ошибок. На счету Дабровски и Рутлиффтри реализованных брейк-пойнта из семи, две подачи навылет и две двойные ошибки.
Для пары Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф это первая совместная победа на турнирах в женском парном разряде. Спортсменки стали играть в дуэте только в прошлом месяце.
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
22:44
-
22:21
-
22:18
-
21:43
-
21:03
-
20:30
-
19:55
-
19:40
-
18:20
-
18:15
-
17:30
-
16:30
-
16:21
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:10
-
13:08
-
12:57
-
12:18
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:28
-
11:20
-
11:07
-
11:00
-
10:45
-
10:45
-
10:36
Партнерский контент