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Звонарёва и Зигемунд потерпели поражение в финале женского парного разряда US Open

Звонарёва и Зигемунд потерпели поражение в финале женского парного разряда US Open
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и её партнёрша по парному разряду, немка Лаура Зигемунд потерпели поражение в финале Открытого чемпионата США. В напряжённой борьбе спортсменки в двух сетах проиграли дуэту Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Звонарёва и Зигемунд реализовали один брейк-пойнт из девяти и допустили пять двойных ошибок. На счету Дабровски и Рутлиффтри реализованных брейк-пойнта из семи, две подачи навылет и две двойные ошибки.

Для пары Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф это первая совместная победа на турнирах в женском парном разряде. Спортсменки стали играть в дуэте только в прошлом месяце.

US Open — парный разряд (ж). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 20:05 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		3
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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