«У него идеальная формула». Навратилова — о Джоковиче перед финалом US Open с Медведевым

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде Мартина Навратилова высоко отозвалась о сербе Новаке Джоковиче, которому сегодня предстоит сыграть в финале US Open с россиянином Даниилом Медведевым.

«Джокович всегда профессионально относился к матчам. Это началось ещё с тех пор, как ему исполнилось восемь лет. Он стремится прогрессировать, по-прежнему хочет выигрывать больше, и стабильность, которую он привнёс в теннис, невозможно превзойти.

Новак достиг пика в нужное время. Он точно знает, что ему подходит и что ему нужно делать. Его игра и техника очень надёжны. Он набирает форму на протяжении всего турнира.

Джокович точно знает, как себя вести физически и эмоционально. Новак был здесь так много раз, что он знает, что будет дальше, понимает, что его ждёт. Просто не получить травму — и у него всё будет в порядке. Он обладает идеальной формулой. У нас есть все составляющие классического финала», — заявила Навратилова в эфире Sky Sports.

Финал US Open в мужском разряде состоится сегодня, начало поединка Джоковича и Медведева в 23:00 мск.