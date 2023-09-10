Звонарёва сыграла в 9-м финале турниров «Большого шлема» в карьере, проиграла — в 4-м

Российская теннисистка Вера Звонарёва, которая сегодня, 10 сентября, проиграла в финале женского парного разряда Открытого чемпионата США в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд, провела свой девятый в карьере матч за титул турниров «Большого шлема».

Теперь на счету 39-летней россиянки пять побед и четыре поражения на мэйджорах. При этом спортсменка играла в финалах «Шлемов», как в одиночном, так и в парном разряде.

В одиночном разряде Вера Звонарёва выходила в финал турниров «Большого шлема» дважды, причём оба раза — в 2010 году. Однако в обеих битвах за титул россиянка проиграла: на Уимблдоне — Серене Уильямс, на US Open — Ким Клейстерс.

В женском парном разряде теннисистка играла в финалах «Шлемов» пять раз, при этом трижды Звонарёва становилась чемпионкой: на US Open (2006 и 2020) и Australian Open (2012). Проигрывала спортсменка в паре два раза: на Уимблдоне в 2010 году и на Открытом чемпионате США в текущем сезоне.

При этом Вера Звонарёва никогда не проигрывала финалы «Шлемов» в миксте: она становилась чемпионкой US Open в 2004 году и Уимблдона в 2006 году.