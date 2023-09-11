«Это тяжело». Гауфф опубликовала фото с трофеем US Open и поясом WWE

Американская теннисистка Кори Гауфф, победительница Открытого чемпионата США в 2023 году, опубликовала в социальных сетях фотографию с трофеем турнира. Помимо кубка, спортсменка держит ещё один чемпионский символ — пояс WWE.

Пояс WWE является наградой победителя соревнований по реслингу в тяжёлом весе, известной в США.

Фото: Социальные сети Кори Гауфф

Спортсменка подписала фотографию: «Кубок с поясом — это тяжело».

Напомним, 19-летняя Кори Гауфф за последний месяц выиграла первый в карьере турнир категории WTA-500 (в Вашингтоне), впервые стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 (в Цинциннати), а в субботу, 9 сентября, выиграла первый турнир «Большого шлема». В понедельник, 11 сентября, теннисистка станет третьей ракеткой мира.