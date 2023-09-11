Медведев — Джокович: россиянин проиграл стартовый сет финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, проиграл стартовый сет финального матча US Open, в котором он борется за победу с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» из Сербии Новаком Джоковичем. Текущий счёт — 3:6.

В первом сете спортсмены провели несколько затяжных розыгрышей, самый долгий из которых длился 36 ударов. К концу стартовой партии теннисисты провели на Стадионе Артура Эша 46 минут.

Отметим, что Даниил Медведев на старте матча допустил уже три двойные ошибки. На счету Новака Джоковича пока ни одной.

Прямо сейчас стартует второй сет финала Открытого чемпионата США. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Новака Джоковича за победу на финальном в 2023 году турнире «Большого шлема».