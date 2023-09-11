Джокович только один раз в карьере проиграл на US Open матч, в котором брал первый сет
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Сербский теннисист Новак Джокович, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», только один раз в карьере проиграл на Открытом чемпионате США матч, в котором он брал стартовый сет. Остальные 72 матча на US Open, которые начинались успешно, спортсмен выигрывал.
Единственный раз в карьере, когда серб проиграл на US Open матч, в котором оставил за собой первую партию, был в финале турнира в 2016 году. Тогда Джокович в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой на тай-брейке взял стартовый отрезок встречи — 7:6 (7:1), — однако проиграл следующие три сета — 4:6, 5:7, 3:6.
Сейчас Новак Джокович играет в финале Открытого чемпионата США и борется за победу с россиянином Даниилом Медведевым. Сербский теннисист выиграл первый сет встречи со счётом 6:3.
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