Леонардо Ди Каприо замечен на финале US Open

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Звезда Голливуда актёр и продюсер Леонардо Ди Каприо замечен на трибуне Стадиона Артура Эша на проходящем в эти минуты финальном матче Открытого чемпионата США по теннису в мужском разряде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

Фото: Скриншот трансляции Eurosport 1

Помимо Ди Каприо, на стадионе присутствуют и другие звёзды спорта, кино и шоу-бизнеса. Среди зрителей финала замечены футболист Эден Азар, баскетболисты Джулиус Рэндл и Кевин Дюрант, экс-теннисистки Моника Селеш и Мартина Навратилова, актрисы Шарлиз Терон, Ева Лонгория, модель Эмили Ратаковски, дизайнер Том Форд, актёры Джерри Сайнфелд, Мэттью Макконахи, музыканты Лил Уэйн, Джастин Тимберлейк, Стинг и многие другие.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Новака Джоковича за победу на финальном в 2023 году турнире «Большого шлема».

Первый сет поединка остался за Джоковичем со счётом 6:3.