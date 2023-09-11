Джокович стал первым игроком в сезоне, достигшим тысячи виннеров на «Шлемах»

Сербский теннисист Новак Джокович, действующая вторая ракетка мира и 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», стал первым игроком в текущем сезоне, достигшим отметки в тысячу виннеров на мэйджорах.

После окончания первого сета финала Открытого чемпионата США у Джоковича было на 197 виннеров за 2023 год больше, чем у любого другого теннисиста в туре.

Напомним, в текущем сезоне Новак Джокович играл в финалах всех турниров «Большого шлема». Спортсмен стал чемпионом Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, а также финалистом Уимблдона.

Прямо сейчас сербский теннисист борется за победу на US Open с третьей ракеткой мира из России Даниилом Медведевым. Первая партия матча осталась за Джоковичем.