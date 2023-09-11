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Медведев – Джокович: серб повёл 2:0 по сетам в финале US Open

Медведев – Джокович: серб повёл 2:0 по сетам в финале US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

Серб взял второй сет со счётом 7:6 (7:5). Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Новака. Таким образом, Джокович ведёт в матче с Медведевым со счётом 2:0 по сетам.

Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем составляет 9:5 в пользу серба.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

Напомним, в женском одиночном разряде победителем турнира стала американка Кори Гауфф, которая в решающем матче турнира обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.

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