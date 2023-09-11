Медведев – Джокович: серб повёл 2:0 по сетам в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.
Серб взял второй сет со счётом 7:6 (7:5). Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Новака. Таким образом, Джокович ведёт в матче с Медведевым со счётом 2:0 по сетам.
Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем составляет 9:5 в пользу серба.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
Напомним, в женском одиночном разряде победителем турнира стала американка Кори Гауфф, которая в решающем матче турнира обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.
- 11 сентября 2023
-
02:13
-
01:59
-
01:53
-
00:58
-
00:53
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:07
- 10 сентября 2023
-
23:31
-
23:23
-
22:44
-
22:21
-
22:18
-
21:43
-
21:03
-
20:30
-
19:55
-
19:40
-
18:20
-
18:15
-
17:30
-
16:30
-
16:21
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:10
-
13:08
-
12:57