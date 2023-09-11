Медведев взял медицинский таймаут после второго сета в финальном матче с Джоковичем
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прибегнул к помощи физиотерапевта после второго сета в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.
У россиянина возникли проблемы с плечом, которое ему активно разминали во время перерыва.
Напомним, на данный момент счёт в матче по сетам 2:0 в пользу серба.
Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем составляет 9:5 в пользу серба.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.
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