Медведев взял медицинский таймаут после второго сета в финальном матче с Джоковичем

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прибегнул к помощи физиотерапевта после второго сета в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

У россиянина возникли проблемы с плечом, которое ему активно разминали во время перерыва.

Напомним, на данный момент счёт в матче по сетам 2:0 в пользу серба.

Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем составляет 9:5 в пользу серба.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.