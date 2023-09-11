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Фото: Джокович хотел помочь встать Медведеву после падения, россиянин отказался

Фото: Джокович хотел помочь встать Медведеву после падения, россиянин отказался
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Российский теннисист Даниил Медведев упал во время розыгрыша в третьем сете в финале Открытого чемпионата США с сербом Новаком Джоковичем.

После этого серб перелез через сетку и хотел помочь россиянину подняться, однако россиянин жестом попросил серба дать ему полежать и отказался от помощи. Чуть позже Медведев сам поднялся и продолжил матч.

Напомним, после второго сета Медведев взял медицинский таймаут из-за проблем с плечом.

Напомним, на данный момент счёт в матче по сетам 2:0 в пользу серба.

Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем составляет 9:5 в пользу серба.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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