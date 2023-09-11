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Новак Джокович надел футболку в честь Коби Брайанта после победы на US Open

Новак Джокович надел футболку в честь Коби Брайанта после победы на US Open
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Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

После победы в финале US Open Джокович надел футболку с совместной фотографией с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, который на протяжении всей своей карьеры выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс». На обратной стороне майки напечатан 24-й номер — под ним и выступал баскетболист.

Напомним, Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

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