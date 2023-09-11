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Джокович взял реванш у Медведева за поражение в финале US Open — 2021

Джокович взял реванш у Медведева за поражение в финале US Open — 2021
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Сербский теннисист Новак Джокович взял реванш у россиянина Даниила Медведева за поражения в финале Открытого чемпионата США 2021 года. Тогда россиянина одержал уверенную победу над сербом со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

В финале US Open-2023 Джокович обыграл россиянина со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Теперь счёт в личных матчах Джоковича с Медведевым стал 10-5 в пользу серба.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса. Джокович, в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл американца Бена Шелтона.

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