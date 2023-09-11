Медведев — после финала US Open: хочу спросить у Джоковича, что ты здесь ещё делаешь?

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата США от серба Новака Джоковича. Матч продлился 3 часа 17 минут и завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба.

«Прежде всего, хочу спросить Новака, что ты здесь еще делаешь? Поздравляю вас и вашу команду. Я чувствую, что у меня неплохая карьера – и у меня 20 титулов. У вас 24 турнира Большого шлема. Ух ты. Я считаю удивительным, что я победил Новака в финале турнира Большого шлема. На данный момент я бы сказал, что это вершина моей карьеры… в то же время, если бы он и Надаль не существовали… ну, это невозможно. Я сыграл против них 5 финалов и выиграл только 1… », — сказал Медведев на корте.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.