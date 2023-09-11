Стали известны призовые Джоковича и Медведева за участие на US Open — 2023

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Напомним, Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

Продолжительность финального матча между Джоковичем и Медведевым составила 3 часа 17 минут. За это время серб сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Россиянин, в свою очередь, по ходу матча сделал шесть подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.