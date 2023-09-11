Джокович подбадривал Медведева, плакал и посвящал победу Брайанту. Фото с финала US Open

10 сентября в Нью-Йорке на корте «Артур Эш Стэдиум» в финале Открытого чемпионата США сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
После победы в финале US Open Джокович надел футболку с совместной фотографией с легендарным баскетболистом Коби Брайантом, который на протяжении всей своей карьеры выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Лучшие кадры с мужского финала US Open — в нашей фотоподборке.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
Напомним, в полуфинале турнира Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Джокович, в свою очередь, на стадии полуфинала обыграл американца Бена Шелтона.
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