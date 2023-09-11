Джокович прокомментировал победу над Медведевым в финале US Open

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
«Я не знаю, с чего начать, для меня очень важно выиграть 24 титула, я живу своей детской мечтой. Состязаться на самом высоком уровне в спорте, который дал мне так много после стольких невзгод, когда я рос в 90-х. Это было очень дорого и не по карману.
Все эти годы это была невероятная стойкость, вера. Моя жена, мои дети, моя команда — это такой же ваш трофей, как и мой. Я вас люблю. Входить в историю в этом виде спорта – это замечательно. Это особенное. Во всех смыслах. Это трудно описать. В восемь лет у меня была мечта выиграть Уимблдон и стать лучшим игроком в мире. Новые цели… Я никогда не думал, что буду здесь говорить о 24 турнирах Большого шлема. Я не знал, что это будет реальностью. Но в последние несколько лет я думал, что у меня появился шанс, почему бы не воспользоваться им?», — сказал Джокович после матча.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
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