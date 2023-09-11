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Джокович обратился к Медведеву после победы в финале US Open

Джокович обратился к Медведеву после победы в финале US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата США, где серб одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Несомненно, ты выиграешь ещё много турниров Большого шлема. Даниил – самая настоящая личность. Никогда не меняйся в своих празднованиях и в своих комментариях, мне это нравится», — сказал Джокович на корте после матча.

Джокович взял реванш у россиянина Даниила Медведева за поражения в финале Открытого чемпионата США 2021 года.

Отметим, счёт в личных матчах Джоковича с Медведевым стал 10-5 в пользу серба.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

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