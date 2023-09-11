Новак Джокович — самый возрастной победитель US Open в истории

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл третью ракетку мира, россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, 36-летний Джокович стал самым возрастным победителем US Open в истории. Cерб побил рекорд австралийского спортсмена Кена Розуолла, который был установлен в 1970 году. Теннисисту тогда было 35 лет.

Напомним, Новак Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.