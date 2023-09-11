Джокович выиграл третий турнир «Большого шлема» в 2023 году

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл третий титул турнира Большого шлема в 2023 году.

В финальном матче Открытого чемпионата США серб обыграл представителя России Даниила Медведева.

Ранее серб стал чемпионом Australian Open и Roland Garros, а также вышел в финал Уимблдона.

Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Джоковичем стал 10-5 в пользу серба. Отметим, Джокович взял реванш у Медведева за поражение на Открытом чемпионате США 2021 года, где он уступил со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Победителем женского одиночного разряда стала Кори Гауфф, обыгравшая белоруску Арину Соболенко.