Медведев назвал ключевой момент матча с Джоковичем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение во втором сете матча с Новаком Джоковичем в финале US Open со счётом 6:7 (5:7).
«Конечно, я сожалею о втором сете. Я должен был выиграть его. Но иногда в теннисе не все так просто. У меня было два варианта, и я выбрал неправильный. В целом да, второй сет был лучшим сетом, который я играл, и я его не выиграл. Поэтому я бы сказал, что это нормально, что матч сложился таким образом, потому что в первом, и третьем сете он был вроде как лучше и особо. Во-вторых, если бы я выиграл, возможно, игра могла бы сложиться по-другому. Если я хотел выиграть матч, мне нужно было выиграть сет. Не знаю, буду ли я это анализировать. Опять же, когда мы сыграем в следующий раз, все будет по-другому. Я даже не уверен, что здесь есть что анализировать. Да, такова жизнь и теннис. Так что в следующий раз я постараюсь стать лучше», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Сам матч завершился победой Джоковича со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
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