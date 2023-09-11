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Медведев сравнил матчи с Алькарасом и Джоковичем на US Open

Медведев сравнил матчи с Алькарасом и Джоковичем на US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев сравнил матчи с Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем на US Open.

«Да, я, конечно, сыграл немного хуже, чем в матче с Алькарасом. Особенно в первом сете. После второго сета это могло быть следствием того, как складывался матч. В первом сете было немного жаль, потому что, на мой взгляд, я играл не очень хорошо, а во втором сете я бы сказал, что, наверное, играл как с Карлосом, и именно поэтому у нас начался армреслинг. как я уже сказал, если я хотел выиграть матч, мне нужно было выиграть сет. Против Карлоса я провел один из лучших матчей в своей жизни и это нелегко повторить. Конечно, я старался, поэтому во втором сете с Джоковичем мне удалось поднять свой уровень, но этого оказалось недостаточно», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Медведев обыграл Алькараса в полуфинале турнира и уступил Джоковичу в финале.

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