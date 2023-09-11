Джокович ответил, в каком случае результат в финале US Open с Медведевым был бы другим

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата США, где серб одержал победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Извини за сегодняшний результат и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим», — сказал Джокович на корте после финального матча.

Напомним, Новак Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Даниил Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.