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Новак Джокович высказался о Коби Брайанте после победы в финале US Open

Новак Джокович высказался о Коби Брайанте после победы в финале US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему надел футболку с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта после победы в финальном матче US Open с российским спортсменом Даниилом Медведевым.

«Я подумывал о том, чтобы надеть футболку [с изображением Коби Брайанта] несколько дней назад. Я ни с кем этим не делился. Коби был моим близким другом. У нас было много бесед по поводу менталитета победителя.

Когда я боролся с травмами и восстанавливался, он был одним из тех, на кого я полагался больше всего. Его гибель меня ранила. Его стойкость, боевой дух будут жить вечно — я почувствовал это сегодня», — сказал Джокович на корте после финального матча.

Напомним, Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.

За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

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