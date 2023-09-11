Медведев высказался о своём падении во время матча с Джоковичем в финале US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё падение во время третьего сета в финале Открытого чемпионата США с сербом Новаком Джоковичем (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).
«Да, я ничего не почувствовал. На самом деле, в тот момент, когда я упал, я подумал: «Чувак, это могло бы быть не опасно, но я мог навредить себе». Так что, может быть, секунд 30, может быть, одну минуту я думал, больно ли это или нет. У меня была ещё одна проблема. В третьем сете она усиливалась и в то же время, опять же, таков теннис. Может быть, есть бы я выиграл второй сет, то не думал бы о ней», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Напомним, после второго сета Медведев взял медицинский таймаут из-за проблем с плечом.
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