Новак Джокович высказался о родителях после победа на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович, комментируя победу в финале Открытого чемпионата США, высказался о своих родителях. В решающем матче турнира он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
«Мы прошли очень тяжёлые обстоятельства, пару войн в моей стране. Мои родители очень многим жертвовали, чтобы я мог заниматься очень дорогим видом спорта. Я влюбился в теннис, хотя до меня никто в моей семье в него не играл. И родители продемонстрировали огромную силу и веру в меня», — сказал Джокович после матча.
Джокович взял реванш у россиянина Даниила Медведева за поражения в финале Открытого чемпионата США 2021 года.
Отметим, счёт в личных матчах Джоковича с Медведевым стал 10-5 в пользу серба.
За победу в турнире Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.
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