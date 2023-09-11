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Джокович стал победителем US Open, Рубиалес заявил об отставке. Главное к утру

Сербский теннисист Новак Джокович переиграл Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США, Луис Рубиалес ушёл с поста президента Королевской испанской федерации футбола, Звонарёва и Зигемунд проиграли в финале парного US Open. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open.

2. Луис Рубиалес заявил об отставке.

3. Звонарёва и Зигемунд потерпели поражение в финале женского парного разряда US Open.

4. Джокович повторил рекорд Маргарет Корт по количеству выигранных турниров «Большого шлема».

5. Издание из США представило вариант состава сборной России на Кубок мира по хоккею — 2025.

6. Медведев — после финала US Open: хочу спросить у Джоковича: что ты здесь ещё делаешь?

7. Левандовски, Де Брёйне и Алаба отказались от нескольких предложений из Саудовской Аравии.

8. «Знакомый мотив». Сборная России показала, как команду встретили в отеле Катара.

9. Стали известны призовые Джоковича и Медведева за участие в US Open — 2023.

10. Тардиф — о деле Федотова: ИИХФ пойдёт ещё дальше за второе и третье нарушение.