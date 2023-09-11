Чесноков: матч Медведева с Джоковичем — теннис будущего. Потрясающий финал US Open

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил игру серба Новака Джоковича и россиянина Даниила Медведева в финале US Open — 2023. Встреча завершилась победой Джоковича со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

«Расстроился, что было три сета. Хотелось бы, чтобы их было хотя бы четыре. Второй сет был абсолютно гениальный! Возможность была, когда счёт был 6:5. На подаче у Даниила был сетбол, доставая укороченный, он пробил кроссом. Потом показывал, что нужно было играть по линии, а Джокович это угадал. Новак — феномен. Они разыгрывали такие длинные розыгрыши. Джокович умирал на корте, но при этом быстро восстанавливался и выдавал потрясающие розыгрыши. Тяжело играть против Джоковича, который практически не ошибается. Постоянно даёт колоссальное давление Медведеву. В третьем сете Даниил немного устал.

Даниил обыгрывал Новака не один раз. Медведеву Джокович по зубам, но сейчас Новак попал в такую форму… Второй сет был отличный. Лучше я не видел никогда. Это был теннис будущего. Потрясающий финал! Джокович в последние годы играет великолепно. Жалко, что Медведев проиграл, но Джокович заслужил в конце года быть первой ракеткой мира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.