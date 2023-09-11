Шнайдер уступила Путинцевой, Савиных обыграла Фридзам на старте WTA-250 в Осаке

Сегодня, 11 сентября, матчи первого круга на турнире категории WTA-250 на хардовом покрытии в Осаке (Япония) провели российские теннисистки Диана Шнайдер и Валерия Савиных. Шнайдер со счётом 2:6, 3:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (шестая сеяная), а Савиных одержала победу во встрече с немкой Анной-Леной Фридзам со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Матч Шнайдер и Путинцевой продолжался 1 час 32 минуты. Диана дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки, реализовала один из семи брейк-пойнтов. Юлия выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Отметим, что процент первой подачи казахстанской теннисистки был значительно выше (82% против 58%).

Встреча Савиных и Фридзам продолжалась 2 часа 9 минут. Валерия выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов; у Анны-Лены восемь подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира Путинцева и Савиных сыграют друг с другом. Это будет первая встреча теннисисток.

12 сентября матч первого круга в Осаке проведёт ещё одна россиянка, Анна Калинская. Её соперницей будет немка Юле Нимайер.