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Шнайдер уступила Путинцевой, Савиных обыграла Фридзам на старте WTA-250 в Осаке

Шнайдер уступила Путинцевой, Савиных обыграла Фридзам на старте WTA-250 в Осаке
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Сегодня, 11 сентября, матчи первого круга на турнире категории WTA-250 на хардовом покрытии в Осаке (Япония) провели российские теннисистки Диана Шнайдер и Валерия Савиных. Шнайдер со счётом 2:6, 3:6 проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (шестая сеяная), а Савиных одержала победу во встрече с немкой Анной-Леной Фридзам со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Матч Шнайдер и Путинцевой продолжался 1 час 32 минуты. Диана дважды подала навылет и допустила две двойные ошибки, реализовала один из семи брейк-пойнтов. Юлия выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Отметим, что процент первой подачи казахстанской теннисистки был значительно выше (82% против 58%).

Осака. 1-й круг
11 сентября 2023, понедельник. 11:15 МСК
Диана Шнайдер
83
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Юлия Путинцева
88
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Встреча Савиных и Фридзам продолжалась 2 часа 9 минут. Валерия выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов; у Анны-Лены восемь подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Осака. 1-й круг
11 сентября 2023, понедельник. 10:00 МСК
Валерия Савиных
171
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Анна-Лена Фридзам
94
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам

Во втором круге турнира Путинцева и Савиных сыграют друг с другом. Это будет первая встреча теннисисток.

12 сентября матч первого круга в Осаке проведёт ещё одна россиянка, Анна Калинская. Её соперницей будет немка Юле Нимайер.

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