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Тренер Джоковича: Новак гений. Он единственный в своём роде

Тренер Джоковича: Новак гений. Он единственный в своём роде
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Хорватский тренер Горан Иванишевич, работающий с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, высказался о качествах своего подопечного после его победы в финальном матче US Open — 2023 с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

«Он гений. Он единственный в своём роде. В этом мире не так уж много людей, подобных ему в плане спорта. Это одно из крупнейших достижений в истории спорта. Мы не говорим о теннисе. Мы говорим вообще о спорте.

Он победитель. Он человек, который сам себя мотивирует. Ему повезло, что до него были такие парни, как Рафа Надаль и Роджер Федерер, они подталкивали друг друга, но он прирождённый победитель. Для тебя, когда ты говоришь ему, что он не может что-то сделать, это ещё хуже. Тогда он покажет, что он может это сделать.

Нет никаких оправданий. Он всегда пытается найти способ победить, как бороться, даже когда он плохо себя чувствует, травмирован, не травмирован», — приводит слова Иванишевича на пресс-конференции официальный сайт ATP.

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