Елена Веснина подвела итоги выступления Даниила Медведева на US Open

Победительница Олимпиады 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила выступление российского теннисиста Даниила Медведева на US Open — 2023.
«Я осталась довольна выступлением Даниила. Конечно, всегда хочется большего. Но очень многие пророчили ему поражение ещё в четвёртом круге. Когда он прошёл, говорили, что проиграет в матче с Алькарасом, никаких шансов у него нет. Я продолжала верить в Даниила. Верила, что до финала он точно должен дойти. Он это сделал.
Войти в третий финал US Open — очень высокий показатель. В российском теннисе это самое большое количество финалов, которое сыграл теннисист. Даниил проиграл только самым сильнейшим в мире. В ближайшее время Медведев выиграет не один турнир «Большого шлема», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 11 сентября 2023
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