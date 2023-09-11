Иванишевич рассказал об отношении Джоковича к поражению в финале Уимблдона

Хорватский тренер Горан Иванишевич, работающий с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, рассказал об отношении своего подопечного к поражению в финале Уимблдона-2023 в матче с испанцем Карлосом Алькарасом (6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6).

«Мы приехали в Цинциннати. [Уимблдон] даже не был упомянут ни разу, — сказал Иванишевич. Это прошлое. Когда ты проигрываешь, это уже прошлое. Ты знаешь, что не сможешь вернуть его. В тот день Карлос играл лучше и победил. Очень просто.

Новак выиграл в Цинциннати. Он тот парень, который просто забывает вещи и идёт дальше. Вот почему он так хорош. Вот почему в эти четыре с половиной недели в Штатах он был счастлив, что может играть здесь, и это было действительно очень приятно и весело», — приводит слова Иванишевича на пресс-конференции официальный сайт ATP.

Напомним, в августе Джокович выиграл «Мастерс» в Цинциннати (США), в финале которого победил Алькараса (5:7, 7:6, 7:6).