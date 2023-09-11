Джокович — первый, кто выиграл три ТБШ одного сезона, не отдав ни сета

36-летний сербский теннисист Новак Джокович стал первым мужчиной в Открытой эре, кто выиграл три финала турниров «Большого шлема», не проиграв ни одного сета.
В 2023 году Новак Джокович принял участие в трёх финалах турниров «Большого шлема». На Australian Open — 2023 серб обыграл Стефаноса Циципаса в трёх сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Финал Открытого чемпионата Франции завершился также в трёх сетах в пользу Джоковича — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Третий ТБШ этого сезона, Открытый чемпионат США, завершился снова в трёх партиях — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Таким образом, первая ракетка мира АТР Новак Джокович стал первым, кто выиграл три турнира серии «Большого шлема» в рамках одного сезона, не отдав ни одной партии. У серба был шанс выиграть и четвёртый «Большой шлем» таким образом, однако в финале Уимблдона — 2023 Джокович проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах — 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6.
- 11 сентября 2023
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