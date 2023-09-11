Александр Шевченко обыграл украинца Виталия Сачко на турнире в Щецине
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Российский теннисист, 86-я ракетка мира Александр Шевченко обыграл украинца Виталия Сачко (рейтинг 162 АТР) и прошёл во второй раунд челленджера в Щецине на грунтовом покрытии.
Матч первого раунда турнира серии «челленджер 125» продлился 2 часа 23 минуты и завершился в пользу россиянина со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3). Шевченко восемь раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, его оппонент не отметился эйсами, однако допустил одну двойную ошибку. Это была первая встреча двух теннисистов между собой.
Соперник Александра Шевченко определится в паре Рауль Бранкаччо (Италия, рейтинг 169 АТР) – Жоффрей Бланкано (Франция, рейтинг 225 АТР). Россиянин на данном турнире является четвёртым сеяным.
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