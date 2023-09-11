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«Звезда родилась». Борис Беккер отреагировал на победу Корри Гауфф на US Open — 2023

«Звезда родилась». Борис Беккер отреагировал на победу Корри Гауфф на US Open — 2023
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу 19-летней американки Кори Гауфф в финале US Open – 2023.

«Звезда родилась. Поздравляю с победой на US Open! Твои самообладание, стабильность и моральная сила сыграли решающую роль в финале. Я уверен, что за этим последует ещё много титулов. Продолжай в том же духе!» — написал Беккер в своих социальных сетях, добавив эмодзи «палец вверх».

Напомним, в титульном матче на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA, помимо этого, она вместе с Джессикой Пегулой возглавляет парный рейтинг организации.

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