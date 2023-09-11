Иванишевич в шутку сказал, что Джокович планирует выступить на Олимпиаде-2028
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Чемпион Уимблдона-2001, бывшая вторая ракетка мира, хорват Горан Иванишевич, ныне являющийся тренером серба Новака Джоковича, шутливо отреагировал на вопрос о том, может ли его подопечный завершить карьеру сразу после завоевания 25-го титула на турнире «Большого шлема».
«Лучше спросить у него самого. Я думаю, что нет. Нет-нет, он планирует сыграть на Олимпиаде в Лос-Анджелесе (смеётся). Когда она, в 2028-м? Так работает его голова. Он 24 часа в сутки хочет чего-то добиваться. Поэтому вряд ли он сразу решит закончить», — сказал Иванишевич на пресс-конференции после победы подопечного на US Open – 2023, где Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева.
Отметим, что в 2028 году Джоковичу исполнится 41 год.
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