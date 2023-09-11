Тейлор Фритц принял участие в новой стильной фотосессии

Восьмая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц опубликовал в социальных сетях снимки со стильной фотосессии, где представил новую мужскую коллекцию бренде Frame.
Фото: из личного архива Тейлора Фритца
Фото: из личного архива Тейлора Фритца
Фото: из личного архива Тейлора Фритца
На прошедшем Открытом чемпионате США Фритц (9) дошёл до четвертьфинала, повторив результат своей матери Кэти Мэй. В 1/4 финала Тейлор проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу (2) со счётом 1:6, 4:6, 4:6. По ходу соревнований 25-летний американец обыграл соотечественника Стива Джонсона (WC), перуанца Хуана-Пабло Варильяса, чеха Якуба Меншика и швейцарца Доминика Штрикера (Q).
25-летний Фритц – чемпион шести турниров на уровне ATP. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Уимблдона в 2022 году и ранее описанного US Open.
- 11 сентября 2023
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