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Кори Гауфф: есть что-то очень приятное в том, чтобы заткнуть хейтеров

Кори Гауфф: есть что-то очень приятное в том, чтобы заткнуть хейтеров
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, 19-летняя американка Кори Гауфф ответила, когда перестала избегать негативных комментариев в социальных сетях.

«Думаю, после победы в Вашингтоне. Потому что раньше я просто отключала уведомления, не заходила в профиль или его удаляла и всё такое прочее. Я поняла, что я не такой человек. Родители в курсе, что я упрямая и люблю доказывать людям, что они неправы. Поэтому чем больше я читала комментарии, тем больше мне хотелось доказать, что эти люди неправы.

В Вашингтоне я увидела в социальных сетях фразу: «Она Коко-250 и только». Я выиграла тот турнир WTA-500 в Вашингтоне. Тогда люди начали писать, что это нечестная победа. Потом я выиграла турнир WTA-1000 в Цинциннати, и люди писали, что я победила только потому, что некоторые игроки не отдохнули и были не готовы физически, и я никогда не повторю это на «Шлеме». Перед финалом писали: «Соперница её разгромит. Она даст ей мастер-класс и умерит хайп». Они писали, что во мне нет ничего, кроме хайпа. Есть что-то очень приятное в том, чтобы заткнуть хейтеров. Любопытно, что ещё они придумают», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

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