Арина Соболенко рассказала, как работает над своими эмоциями

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, как работает над своими эмоциями.
«Было действительно трудно улучшить эту часть моей игры. Я действительно эмоциональный человек на корте, но вне корта меня действительно трудно расстроить. Ты должен сделать со мной что-то действительно ужасное. Цель состояла в том, чтобы вывести эту Арину на корт.
Я действительно усердно работала. Я работаю с психологами, чтобы лучше узнать себя. Это была большая работа, физическая и умственная. Я пыталась улучшить все аспекты своей игры.
Что помогло мне улучшить эту часть моей игры, так это то, что я справлялась со всеми этими двойными ошибками. Мне пришлось научиться играть, когда у меня буквально ничего не получалось. Просто играть на характере, просто бороться», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США Соболенко уступила американке Кори Гауфф.
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