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Анна Калинская обыграла Юле Нимайер в матче первого круга турнира WTA-250 в Осаке

Анна Калинская обыграла Юле Нимайер в матче первого круга турнира WTA-250 в Осаке
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония) 92-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Германии Юле Нимайер (136-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 35 минут. Калинская четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Нимайер сделала три эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

На следующей стадии турнира Калинская встретится с представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, занимающей 161-е место в мировом рейтинге. Турнир в Осаке продлится до 17 сентября.

Осака. 1-й круг
12 сентября 2023, вторник. 07:50 МСК
Юле Нимайер
136
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Анна Калинская
92
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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