Калинина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Сан-Диего, обыграв Плишкову
Поделиться
В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) 28-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина встречалась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (34-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 в пользу украинки.
Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Калинина четыре раза подала навылет, совершилас семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Плишкова совершила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 20.
В следующем раунде соревнований Калинина сыграет с 13-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Турнир WTA-500 в Сан-Диего завершится 16 сентября.
Комментарии
- 12 сентября 2023
-
10:14
-
09:23
-
07:20
-
02:49
-
02:27
-
00:38
- 11 сентября 2023
-
23:58
-
22:13
-
22:03
-
21:54
-
21:36
-
21:15
-
20:58
-
20:47
-
20:34
-
20:31
-
19:43
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:43
-
18:18
-
17:45
-
16:32
-
16:25
-
16:00
-
15:29
-
15:06
-
14:29
-
13:40
-
12:54
-
12:47
-
12:17
-
12:07
-
12:00
Партнерский контент