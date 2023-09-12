Калинина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Сан-Диего, обыграв Плишкову

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) 28-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина встречалась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (34-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 в пользу украинки.

Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Калинина четыре раза подала навылет, совершилас семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Плишкова совершила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 20.

В следующем раунде соревнований Калинина сыграет с 13-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Турнир WTA-500 в Сан-Диего завершится 16 сентября.