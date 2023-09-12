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Калинина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Сан-Диего, обыграв Плишкову

Калинина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Сан-Диего, обыграв Плишкову
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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США) 28-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина встречалась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (34-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 0:6, 6:3 в пользу украинки.

Встреча продлилась 2 часа 34 минуты. Калинина четыре раза подала навылет, совершилас семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Плишкова совершила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 20.

В следующем раунде соревнований Калинина сыграет с 13-й ракеткой мира чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой. Турнир WTA-500 в Сан-Диего завершится 16 сентября.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
12 сентября 2023, вторник. 07:35 МСК
Ангелина Калинина
28
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		0 6
6 4 		6 3
         
Каролина Плишкова
34
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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